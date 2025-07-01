Прием студентов в столичные вузы России за восемь лет вырос на 52%Это происходит вопреки усилиям Минобрнауки по увеличению бюджетных мест в регионах
Суммарное количество студентов, поступивших в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, выросло на 51,9% до 329 400 человек в 2024 г. в сравнении с данными за 2017 г. Об этом говорится в исследовании о среднем профессиональном и высшем образовании Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС (есть у «Ведомостей»).
В 2017 г. в вузы Москвы поступило 150 184 студента (16,7% от общего числа зачисленных), в 2024 г. – 252 476 человек (24,3%). В Санкт-Петербурге число поступивших в 2024 г. в сравнении с 2017 г. выросло с 66 621 до 76 924 человек, но их доля от общего числа студентов по стране осталась неизменной – по 7,4%.
Поток поступающих в вузы на протяжении 2017–2024 гг. все больше концентрировался в небольшой группе регионов. Если в 2017 г. на вузы 12 регионов приходилась ровно половина поступивших, то уже в 2024 г. почти такое же количество студентов (50,3%) было принято в университеты только девяти субъектов. Помимо двух столиц в этом списке – республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Новосибирская и Самарская области. На вузы этих регионов в 2023 г. пришлось 60% средств федерального бюджета на высшее образование, доля Москвы в общероссийском значении – 34,4% (260,3 млрд руб.).
Рост числа студентов в столичных вузах происходит несмотря на целенаправленную политику Минобрнауки по увеличению бюджетных мест в регионах, о которой говорил глава министерства Валерий Фальков в апреле этого года. По его словам, на региональные вузы приходится 83,2% всех бюджетных мест. «Ведомости» направили запрос в министерство.
Рост приема в ведущие вузы крупных городов можно рассматривать как позитивное явление, считает ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха Юрий Анфимов. По его словам, университеты-лидеры обладают развитой инфраструктурой, с концентрацией талантливых студентов это способствует созданию сильных интеллектуальных сообществ.
Такой тренд может негативно сказаться на социально-экономическом развитии менее населенных субъектов, считает руководитель Центра стратегического планирования Казанского государственного аграрного университета Фарида Нежметдинова. «Для противодействия этому нужно развивать региональные университеты и создавать привлекательные условия для трудоустройства выпускников на местах», – добавила она.