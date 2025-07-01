Прием студентов в столичные вузы России за восемь лет вырос на 52%

Поток поступающих в вузы на протяжении 2017–2024 гг. все больше концентрировался в небольшой группе регионов. Если в 2017 г. на вузы 12 регионов приходилась ровно половина поступивших, то уже в 2024 г. почти такое же количество студентов (50,3%) было принято в университеты только девяти субъектов. Помимо двух столиц в этом списке – республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Новосибирская и Самарская области. На вузы этих регионов в 2023 г. пришлось 60% средств федерального бюджета на высшее образование, доля Москвы в общероссийском значении – 34,4% (260,3 млрд руб.).