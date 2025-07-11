Фальков: абитуриенты подали уже больше 2 млн заявлений в вузы
Более 2 млн заявлений подали абитуриенты за три недели приемной кампании, которая стартовала 20 июня. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
По состоянию на 11 июля, участие в приемной кампании приняли более 880 000 абитуриентов, подавших 2,3 млн заявлений на 6,9 млн конкурсов. При этом более 1,6 млн заявлений на 5,4 млн конкурсов было подано через Единый портал государственных услуг. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В среднем абитуриенты подают документы в три вуза», – пояснили в Минобрнауки.
1 июля стало известно, что прием студентов в московские вузы за последние восемь лет увеличился на 52%. Этот рост наблюдается несмотря на целенаправленную политику Минобрнауки по расширению бюджетных мест в региональных вузах. В апреле 2025 г. Фальков заявлял, что на региональные учебные заведения приходится 83,2% всех бюджетных мест.