Фальков: абитуриенты подали уже больше 2 млн заявлений в вузы

По состоянию на 11 июля, участие в приемной кампании приняли более 880 000 абитуриентов, подавших 2,3 млн заявлений на 6,9 млн конкурсов. При этом более 1,6 млн заявлений на 5,4 млн конкурсов было подано через Единый портал государственных услуг. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.