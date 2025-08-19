В Вашингтоне Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию бейсболок

18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. На них последний не стал резко отвергать возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.