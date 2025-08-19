В Вашингтоне Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию бейсболок
Президент США Дональд Трамп показал своим украинскому и французскому коллегам Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок. Фото этой части визита глав государств в Белый дом опубликовала спецпомощница американского лидера Марго Мартин в социальной сети X.
На фото видно, что коллекция головных уборов Трампа занимает две полки стеллажа. Среди экспонатов есть кепки с надписями «Трамп был во всем прав», «Трамп 2028», «Сделаем Америку снова великой», «Еще четыре года» и др.
18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. На них последний не стал резко отвергать возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.