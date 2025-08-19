Лавров указал на готовность к трехсторонним переговорам по Украине
Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине – ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних – президент [РФ Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», – подчеркнул глава МИДа.
Лавров также рассказал, что разговор президентов РФ и США Путина и Дональда Трампа на Аляске был полезным. По его словам, благодаря этой беседе американский лидер понял, что для урегулирования конфликта необходимо устранить его причины.
Трамп встретился с Путиным 15 августа в Анкоридже. Главной темой стало завершение российско-украинского конфликта. Через три дня, 18 августа, состоялась встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны обсудили достижение мирного соглашения в конфликте России и Украины, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.
Американский президент заявлял, что по итогам этих встреч планирует провести трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной. С предложением добавить к мероприятию Европу выступил президент Франции Эммануэль Макрон.