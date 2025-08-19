Медведев: «коалиции желающих» не удалось переиграть Трампа в Белом доме

После саммита Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Медведев заявлял, что был восстановлен «спокойный, без ультиматумов и угроз», механизм встреч на высшем уровне. По словам зампреда Совбеза, Путин подробно изложил условия Москвы по завершению конфликта, а глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию.