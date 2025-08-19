Медведев: «коалиции желающих» не удалось переиграть Трампа в Белом доме
Антироссийская «коалиция желающих», поддерживающая Киев, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа во время встречи в Белом доме. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.
«Европа благодарила его и заискивала», – написал Медведев, комментируя итоги встречи американского президента с европейскими коллегами.
После саммита Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Медведев заявлял, что был восстановлен «спокойный, без ультиматумов и угроз», механизм встреч на высшем уровне. По словам зампреда Совбеза, Путин подробно изложил условия Москвы по завершению конфликта, а глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию.
Медведев подчеркивал, что главным итогом стало возложение ответственности за дальнейшие результаты переговоров о прекращении боевых действий на Киев и Европу.