Трамп: Россия и СССР были правы, не желая видеть НАТО у своих границ

В августе президент Владимир Путин заявил, что его условия по завершению конфликта на Украине от июня 2024 г. остаются актуальными. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Такие требования Россия сохраняет и после встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа.