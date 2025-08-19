Трамп: Россия и СССР были правы, не желая видеть НАТО у своих границ
СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News.
С начала спецоперации на Украине российские власти заявляли, что одной из ее главных задач является предотвращение дальнейшего расширения НАТО на восток. Москва неоднократно подчеркивала, что продвижение альянса к российским границам представляет прямую угрозу национальной безопасности.
Украина, в свою очередь, заявляет о стремлении вступить в НАТО, рассчитывая на военную и политическую поддержку со стороны блока.
В августе президент Владимир Путин заявил, что его условия по завершению конфликта на Украине от июня 2024 г. остаются актуальными. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Такие требования Россия сохраняет и после встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа.