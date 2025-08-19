Катар: запросов на встречу Путина, Трампа и Зеленского в Дохе не поступало
Власти Катара не получали предложений об организации в Дохе трехсторонней встречи президентов России, США и Украины. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИДа, советник премьер-министра эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Дипломат подчеркнул, что у них нет особой роли в этом вопросе.
Катар при этом «всегда поддерживает все усилия», которые могут привести к прекращению конфликта, подчеркнул представитель МИДа.
Аль-Ансари отметил, что Катар продолжает посредническую работу по возвращению украинских детей, вывезенных из зоны конфликта, их родственникам. По его словам, государственный министр по международному сотрудничеству Марьям аль-Миснад постоянно взаимодействует с Москвой и Киевом по этой теме.
18 августа президент США Дональд Трамп сообщил о начале подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидается, что за ней могут последовать трехсторонние переговоры с участием лидера США. По данным Sky News, встреча может пройти в Риме. Источники телеканала утверждают, что Вашингтон и Киев выступают за итальянскую столицу, в то время как Москва склоняется к Женеве.