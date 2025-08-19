Катар: запросов на встречу Путина, Трампа и Зеленского в Дохе не поступало

18 августа президент США Дональд Трамп сообщил о начале подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидается, что за ней могут последовать трехсторонние переговоры с участием лидера США. По данным Sky News, встреча может пройти в Риме. Источники телеканала утверждают, что Вашингтон и Киев выступают за итальянскую столицу, в то время как Москва склоняется к Женеве.