Sky News: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме

18 августа Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. На переговорах украинских лидер уже не отвергал возможность обмена территориями с РФ, как это было ранее, однако отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.