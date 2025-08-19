Мединский обратил внимание на карту с Украиной на фотографии из кабинета Трампа
Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя фотографию американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвал любопытным факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой – западной – части карты», – заметил Мединский.
Он также отметил, что на фото попали портреты трех бывших президентов США. Все они, по словам Мединского, исторически объединены определением роли России в судьбе Америки. В кадре присутствуют Авраам Линкольн, Улисс Грант и Джордж Вашингтон.
18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. В тот же день прошла их совместная встреча с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер , канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте.