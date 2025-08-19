Мединский обратил внимание на карту с Украиной на фотографии из кабинета Трампа

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя фотографию американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвал любопытным факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части. Об этом он написал в своем Telegram-канале.