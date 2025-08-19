Fox News: США в 2025 году аннулировали более 6000 студенческих виз

19 июня стало известно, что для получения студенческой визы в США теперь необходимо предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях для проверки. В рамках анализа «онлайн-активности» сотрудники будут выявлять кандидатов, настроенных враждебно к гражданам, правительству и институтам США, а также тех, кто поддерживает иностранные террористические организации или занимается антисемитскими преследованиями и насилием.