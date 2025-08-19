Fox News: США в 2025 году аннулировали более 6000 студенческих виз
Госдепартамент США с начала 2025 г. аннулировал свыше 6000 студенческих виз иностранцев из-за нарушений сроков пребывания и несоблюдения закона. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
«Каждый случай аннулирования студенческой визы при администрации президента США Дональда Трампа произошел из-за нарушения лицом закона или поддержки терроризма во время пребывания в США», – приводит телеканал слова представителя ведомства.
Сообщается, что около 4000 виз были аннулированы из-за противоправных действий, включая нападения и вождение в нетрезвом виде. Примерно 800 студентам, подозреваемым в нападениях, грозил арест или уголовное преследование. От 200 до 300 студентов лишились виз за поддержку терроризма, в том числе за финансирование палестинского движения «Хамас».
Представитель госдепа уточнил, что в общей сложности в 2025 г. было отозвано более 40 000 виз, тогда как при администрации экс-президента США Джо Байдена этот показатель составлял 16 000.
19 июня стало известно, что для получения студенческой визы в США теперь необходимо предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях для проверки. В рамках анализа «онлайн-активности» сотрудники будут выявлять кандидатов, настроенных враждебно к гражданам, правительству и институтам США, а также тех, кто поддерживает иностранные террористические организации или занимается антисемитскими преследованиями и насилием.