Главная / Политика /

Fox News: США в 2025 году аннулировали более 6000 студенческих виз

Ведомости

Госдепартамент США с начала 2025 г. аннулировал свыше 6000 студенческих виз иностранцев из-за нарушений сроков пребывания и несоблюдения закона. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Каждый случай аннулирования студенческой визы при администрации президента США Дональда Трампа произошел из-за нарушения лицом закона или поддержки терроризма во время пребывания в США», – приводит телеканал слова представителя ведомства.

Сообщается, что около 4000 виз были аннулированы из-за противоправных действий, включая нападения и вождение в нетрезвом виде. Примерно 800 студентам, подозреваемым в нападениях, грозил арест или уголовное преследование. От 200 до 300 студентов лишились виз за поддержку терроризма, в том числе за финансирование палестинского движения «Хамас».

Представитель госдепа уточнил, что в общей сложности в 2025 г. было отозвано более 40 000 виз, тогда как при администрации экс-президента США Джо Байдена этот показатель составлял 16 000.

19 июня стало известно, что для получения студенческой визы в США теперь необходимо предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях для проверки. В рамках анализа «онлайн-активности» сотрудники будут выявлять кандидатов, настроенных враждебно к гражданам, правительству и институтам США, а также тех, кто поддерживает иностранные террористические организации или занимается антисемитскими преследованиями и насилием.

