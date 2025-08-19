Сухопутные учения финских военных пройдут в сентябре
Сухопутные учения Kinetic Stronghold 25, на которых будут присутствовать примерно 700 военнослужащих, состоятся на западе Финляндии с 29 августа по 5 сентября, сообщили финские сухопутные силы.
Руководство в рамках учений взяла на себя бригада «Пори». В мероприятиях также поучаствуют прибрежная флотилия, бригада «Уусимаа» и пограничная охрана. Кроме того, на учениях будут присутствовать представители различных ведомств региона.
Большая часть участников – призывники и резервисты. Целью учений станет в том числе их обучение решению задач местной обороны, например, защите объектов, патрулированию территории и оказанию помощи другим ведомствам.
В июне в Финляндии прошли учения Atlantic Trident с участием войск США, Франции и Великобритании. Страна задействовала более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. Учения прошли на авиабазах «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также на авиабазе в Лапландии.