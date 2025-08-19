Сухопутные учения финских военных пройдут в сентябре

В июне в Финляндии прошли учения Atlantic Trident с участием войск США, Франции и Великобритании. Страна задействовала более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. Учения прошли на авиабазах «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также на авиабазе в Лапландии.