В Финляндии с 16 по 27 июня пройдут учения ВВС НАТО
Финляндия примет на своих полигонах войска США, Франции и Великобритании для проведения учений Atlantic Trident 25 с 16 по 27 июня, сообщили финские военно-воздушные силы.
По данным пресс-службы ВВС Финляндии, страна задействует более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. В учениях примут участие американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, а также самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС и французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.
Учения будут происходить на авиабазах «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также на авиабазе в Лапландии.
3 июня в Балтийском море начались учения военно-морского флота НАТО Baltops 2025, которые проводятся ежегодно с 1972 г. Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что такие мероприятия являются частью подготовки альянса к возможному военному конфликту с Россией. Он также назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».