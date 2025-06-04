Грушко: учения НАТО в Балтийском море могут готовить альянс к столкновению с РФ

«Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником», – отметил Грушко, подчеркнув, что этот «противник» – Россия. Он назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».