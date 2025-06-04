Грушко: учения НАТО в Балтийском море могут готовить альянс к столкновению с РФ
Военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море – часть подготовки альянса к возможному военному конфликту с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
«Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником», – отметил Грушко, подчеркнув, что этот «противник» – Россия. Он назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».
Учения военно-морского флота НАТО Baltops 2025 начались 3 июня. Они проводятся на Балтике ежегодно с 1972 г.
3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО также просит страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны (ПВО), стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. Этот вопрос, по данным издания, планируется обсудить на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе 5 июня.
Газета The New York Times сообщала, что после теракта киевского режима с использованием FPV-дронов на аэродромах в ряде регионов России в НАТО начались дискуссии о том, чтобы пересмотреть свои «слабые места». Страны начали осознавать потенциальную возможность ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов», которые могут произойти «в любой момент».