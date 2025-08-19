США и «коалиция желающих» обсудят гарантии Киеву в ближайшие дни
Представители США и стран «коалиции желающих» в ближайшие дни проведут консультации по планам предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кирa Стармера, передает «РИА Новости».
Отмечается, что стороны намерены выработать механизмы и подготовиться к возможному развертыванию контингента в случае прекращения огня.
Кроме того, участники встречи обсудили варианты дальнейшего давления на Россию, включая новые санкционные меры.
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский и итальянский премьеры Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
Bloomberg писал ранее, что гарантии безопасности, которые Украина ожидает получить от Европы и США, будут связаны с деятельностью так называемой «коалиции желающих». В дальнейшем они также могут включать многонациональные силы.