США и «коалиция желающих» обсудят гарантии Киеву в ближайшие дни

18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский и итальянский премьеры Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.