Daily Express: Лондон поможет Киеву провести выборы
Великобритания поможет Украине провести президентские выборы после окончания боевых действий на территории страны. Избирательные комиссии двух стран подписали соответствующий меморандум, сообщает Daily Express.
В частности, Лондон поможет Киеву с организацией голосования за рубежом, регулированием финансирования избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов.
Решающую роль в предвыборной кампании после окончания военного положения на Украине будут играть «опасения по поводу вмешательства России в выборы на Украине», пишет Daily Express.
Перед началом двусторонних переговоров с лидером США Дональдом Трампом 18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране. Он добавил, что для этого должны быть обеспечены необходимые условия в сфере безопасности.
Парламентские и президентские выборы были отложены на Украине из-за военного положения, которое было введено после начала спецоперации. Официально президентский срок Зеленского уже истек.