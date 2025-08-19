Фидан и Рубио обсудили встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили саммит президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел на Аляске 15 августа, а также встречу американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое министерство иностранных дел.