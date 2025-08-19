Фидан и Рубио обсудили встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили саммит президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел на Аляске 15 августа, а также встречу американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое министерство иностранных дел.
Они также обсудили шаги по вопросу украинского кризиса. Собеседник агентства рассказал, что глава турецкого МИДа заявил о готовности Анкары оказать любое содействие для достижения мирного решения конфликта на Украине.
15 августа на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.
Несколькими днями позже, 18 августа, американский лидер встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.