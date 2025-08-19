Белоруссия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского

15 и 18 августа Трамп провел переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. На них обсуждалось завершение российско-украинского конфликта, вопрос обмена территорий, гарантии безопасности для Украины и др. На последней встрече в Вашингоне с украинским лидером были и европейские союзники. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить в диалог и Европу.