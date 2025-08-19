Белоруссия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского
Белоруссия может организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по просьбе Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне», – сказала она.
Эйсмонт отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонного разговора не обсуждал.
Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшее время. О намерении организовать трехстороннюю беседу заявил президент США Трамп. При этом 19 августа он заявил, что не планирует быть на встрече лидеров.
15 и 18 августа Трамп провел переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. На них обсуждалось завершение российско-украинского конфликта, вопрос обмена территорий, гарантии безопасности для Украины и др. На последней встрече в Вашингоне с украинским лидером были и европейские союзники. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить в диалог и Европу.