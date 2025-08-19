За 19 августа средства ПВО уничтожили два беспилотника
В течение дня с 11:00 до 19:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
По одному беспилотнику было сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем сообщал, что при атаке украинского беспилотника на храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадала женщина. Она получила рваные и осколочные ранения лица. Ее госпитализировали. В результате атаки в храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.
За ночь средства ПВО перехватили 23 украинских дрона в небе над тремя российскими регионами. Больше всего беспилотников – 13 – было ликвидировано в Волгоградской области. Еще по пять воздушных целей российские военные уничтожили над Ростовской областью и Крымом.