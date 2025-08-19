За 19 августа средства ПВО уничтожили два беспилотника

За ночь средства ПВО перехватили 23 украинских дрона в небе над тремя российскими регионами. Больше всего беспилотников – 13 – было ликвидировано в Волгоградской области. Еще по пять воздушных целей российские военные уничтожили над Ростовской областью и Крымом.