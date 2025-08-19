Белый дом: подготовка к встрече Путина с Зеленским ведется
Президент России Владимир Путин пообещал провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Насколько я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется. Наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам в этом», – сказала она.
По утверждению Левитт, Путин пообещал провести встречу с Зеленским в ближайшие недели: «Да, пообещал».
Американский президент Дональд Трамп говорил о намерении организовать трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины в ближайшее время. 19 августа в интервью Fox News президент заявил, что встреча все же может стать двусторонней с участием Путина и Зеленского.
AFP передавало, что Путин предложил в ходе разговора с Трампом организовать встречу с Зеленским в Москве. Позже AFP сообщило, что Зеленский отказался от такого предложения.