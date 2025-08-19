Индия и Китай возобновят авиасообщение в ближайшее время

Авиасообщение между Китаем и Индией было прервано во время пандемии коронавируса в 2020 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что переговоры велись с января 2025 г., но замедлились на фоне обострений отношений двух стран, в частности во время конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс ускорился, авиакомпании стали готовиться к полетам.