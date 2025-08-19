Индия и Китай возобновят авиасообщение в ближайшее время
После визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию страны согласились в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии.
Страны также договорились об упрощении визового режима для туристов, предприятий, СМИ и других посетителей в обоих направлениях.
«Обе стороны согласились поддерживать многосторонность, укреплять взаимодействие по основным международным и региональным вопросам <...>», – говорится в сообщении.
Китай и Индия договорились возобновить двусторонний диалог и обмены, чтобы укрепить сотрудничество и надлежащим образом урегулировать разногласия. Кроме того, обе стороны согласились содействовать торговым и инвестиционным потокам.
Авиасообщение между Китаем и Индией было прервано во время пандемии коронавируса в 2020 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что переговоры велись с января 2025 г., но замедлились на фоне обострений отношений двух стран, в частности во время конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс ускорился, авиакомпании стали готовиться к полетам.