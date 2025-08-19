Великобритания не готова отправлять войска к российской границе
Великобритания не готова отправить войска на границу Украины и России, но может защищать небо и море страны, сообщило издание The Guardian со ссылкой на главу британских вооруженных сил.
Страна собирается предоставить солдат для материально-технического обеспечения и обучения, но не размещать их вблизи России. Ожидается, что начальник штаба обороны Тони Радакин 20 августа на встрече НАТО подтвердит намерения Великобритании.
The Guardian пишет, что официальные лица говорили о развертывании до 30 000 военнослужащих для защиты украинских объектов. Однако эта цифра была сокращена из-за сопротивления некоторых европейских стран.
Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа. На предстоящей встрече будет присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также верховный главнокомандующий oбъединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич.
The Guardian добавило, что на встрече окончательно определят, какие обязательства 30 стран готовы взять на себя в интересах национальной безопасности Украины.