Президента Ирана в Минске встретили хлебом-солью
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщило агентство «БелТА».
У трапа самолета в аэропорту Минска Пезешкиана встретили официальные лица республики. На красной дорожке его приветствовали девушки в национальных белорусских костюмах с хлебом и солью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с иранским коллегой 20 августа. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. После этого состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между двумя странами, сообщает агентство.
Президенты обсудят взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.
Пезешкиан прилетел в Минск после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Они прошли 19 августа, сообщало агентство Tasnim.
17 августа президент РФ Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия – США