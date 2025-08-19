Президента Ирана в Минске встретили хлебом-солью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с иранским коллегой 20 августа. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. После этого состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между двумя странами, сообщает агентство.