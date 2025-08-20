Газета
Главная / Политика /

WSJ: Маск решил пока не создавать новую партию

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отложил создание новой политической партии, чтобы сконцентрироваться на бизнесе и избежать оттока голосов от республиканской партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам союзников Маска, на официальном уровне он не отказался от идеи создания новой партии. Бизнесмен может изменить свое решение, когда приблизятся промежуточные выборы.

Сообщается, что одним из основных факторов решения Маска стало его желание не испортить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого рассматривают как потенциального преемника движения MAGA. По словам собеседников WSJ, Маск оценивает возможность финансовой поддержки Вэнса, если тот будет баллотироваться в президенты в 2028 г.

На поддержку Дональда Трампа и других республиканцев в 2024 г. предприниматель уже потратил около $300 млн.

Покинув в конце мая администрацию Трампа, где Маск играл ключевую роль в сокращении госаппарата, миллиардер не раз менял свою позицию относительно дальнейшего участия в политике. В мае он заявлял о планах сосредоточиться на Tesla, стартапе xAI и других бизнес-проектах, сократив политические расходы. После публичного конфликта с Трампом американский лидер раскритиковал президента и республиканцев за налогово-бюджетный пакет, а в июле пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Спустя несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.

