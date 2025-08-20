WSJ: Маск решил пока не создавать новую партию

Покинув в конце мая администрацию Трампа, где Маск играл ключевую роль в сокращении госаппарата, миллиардер не раз менял свою позицию относительно дальнейшего участия в политике. В мае он заявлял о планах сосредоточиться на Tesla, стартапе xAI и других бизнес-проектах, сократив политические расходы. После публичного конфликта с Трампом американский лидер раскритиковал президента и республиканцев за налогово-бюджетный пакет, а в июле пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Спустя несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.