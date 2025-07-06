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В США хотят зарегистрировать несколько связанных с Илоном Маском партий

Ведомости

В картотеке Федеральной избирательной комиссии США (FEC) опубликована форма для регистрации «партии Америки» (America Party), о формировании которой 5 июля сообщил миллиардер Илон Маск. Документ был подгружен на сайт FEC 6 июля. При этом пока не ясно, имеет ли Маск или кто-то из его соратников отношение к этому.

В тот же день были опубликованы формы на регистрацию нескольких партий, названия которых прямо или косвенно связаны с личностью Маска и его компаниями: «партии DOGE», «партии Х», «партии Юпитера», «партии дегена», «партии Илона Рива Маска» (полное имя Маска). Кроме того, есть форма и на регистрацию «Бесполезной партии». Как и в случае с America Party, непонятно, подавал ли Маск или кто-то из его окружения соответсвующие документы или нет.

Данные последнего полноценного опроса на тему создания третьей реальной политической силы в США агентства Gallup от 1 октября 2024 г. показывали, что идею поддерживает 58%, хотя аналогичное исследование осенью 2023 г. показывало 63%.

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