В США хотят зарегистрировать несколько связанных с Илоном Маском партий

В тот же день были опубликованы формы на регистрацию нескольких партий, названия которых прямо или косвенно связаны с личностью Маска и его компаниями: «партии DOGE», «партии Х», «партии Юпитера», «партии дегена», «партии Илона Рива Маска» (полное имя Маска). Кроме того, есть форма и на регистрацию «Бесполезной партии». Как и в случае с America Party, непонятно, подавал ли Маск или кто-то из его окружения соответсвующие документы или нет.