Силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Больше всего БПЛА – 14 – российские военные ликвидировали в Воронежской области. Восемь воздушных целей были поражены в Тамбовском регионе, семь – в Курском. Еще пять – в Ростовской области и по два – в Брянской, Орловской и Смоленской областях. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены в одном районе и в одном городском округе региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
По данным Минобороны, с 11:00 до 19:00 мск 19 августа силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря.