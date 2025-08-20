The Guardian: Зеленский мог серьезно разозлить Трампа своей речью в Белом доме

По данным автора материала, Зеленский продолжительно описывал первоочередные условия Украины и наскучил этим и европейцам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, и Трампу. Журналист подчеркнул, что это был «самый острый момент» в настроении американского лидера. Он также отметил, что Трамп будто не был заинтересован в обсуждении украинской позиции.