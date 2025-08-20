The Guardian: Зеленский мог серьезно разозлить Трампа своей речью в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский смог удержаться и остановить свою речь о приоритетах Киева по прекращению конфликта с Москвой на встрече с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами, написал журналист The Guardian Эндрю Рот. Иначе это могло бы сильно разозлить главу Белого дома.
По данным автора материала, Зеленский продолжительно описывал первоочередные условия Украины и наскучил этим и европейцам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, и Трампу. Журналист подчеркнул, что это был «самый острый момент» в настроении американского лидера. Он также отметил, что Трамп будто не был заинтересован в обсуждении украинской позиции.
Президент США при этом пытался остановить Зеленского и перебить его. Украинский лидер же игнорировал эти просьбы, но в какой-то момент в спешке закончил свой доклад и дал слово генсеку НАТО Марку Рютте.
18 августа Трамп встретился Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялись переговоры двух лидеров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии.