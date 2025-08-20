Захарова: Киев подверг украинский народ геноциду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины обманули свой народ и фактически совершают против него геноцид. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Поводом стали слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который утверждал, что США и Россия «не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ».
«Про украинский народ вспомнили, позорники! Украинский народ хотел жить в мире, за что и проголосовал, выбирая Зеленского», – написала Захарова.
По ее мнению, украинский народ обманули, устроив его настоящий геноцид со стороны Киева.
Она подчеркнула, что власти в Киеве «не имеют права прикрываться именем тех, кого предали». По ее словам, тысяча украинских военнопленных также являются частью народа, который оказался ненужным нынешнему режиму.
20 августа Захарова назвала «оплеухой Зеленскому» карту Украины, которую показали в Белом доме во время его визита в Вашингтон. На схеме территории под контролем РФ были выделены красным. Дипломат заявила, что этот рисунок должен был привести в чувство тех, кто твердил про поле боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорит.