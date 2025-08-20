Захарова: Киев подверг украинский народ геноциду

20 августа Захарова назвала «оплеухой Зеленскому» карту Украины, которую показали в Белом доме во время его визита в Вашингтон. На схеме территории под контролем РФ были выделены красным. Дипломат заявила, что этот рисунок должен был привести в чувство тех, кто твердил про поле боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорит.