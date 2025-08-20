Захарова назвала «оплеухой Зеленскому» карту Украины на встрече в Белом доме

Имеется в виду карта, где администрация США отметила красным цветом земли, находящиеся под контролем РФ. Зеленскому показали ее в ходе его визита в Вашингтон 18 августа. Дипломат назвала очевидным, что эта карта «ночью перед глазами стоит у Зеленского, у всех этих глав государств ЕС и НАТО». По ее словам, демонстрация карты не могла быть посланием для аудитории РФ, так как для России, в первую очередь, речь идет о людях.