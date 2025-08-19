Захарова: итоги президентства Зеленского показали на карте в Белом доме
Итоги президентства украинского лидера Владимира Зеленского не озвучивают, но рисуют на карте в Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Речь идет о карте, где администрация США отметила красным карандашом территории, которые находятся под контролем РФ. Зеленскому ее показали во время визита в Вашингтон 18 августа.
Дипломат напомнила, что в 2014 г. президент Украины говорил, что не намерен идти в политику, поскольку считал себя «недостойным» и «недостаточно мудрым», чтобы занимать высокопоставленную должность.
«Получается, он буквально предвидел, чем это закончится: без мудрости, без образования, без необходимых достоинств и достоинства», – заключила Захарова.
На карту, которую президент США Дональд Трамп показал Зеленскому, обратил внимание и помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал любопытным факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части.
18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. В тот же день прошла их совместная встреча с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте.