США заключили сделки с Угандой и Гондурасом о приеме депортированных мигрантов

Ранее в 2025 г. администрация Трампа добилась соглашений с Коста-Рикой и Панамой для приема сотен африканских и азиатских мигрантов, обратившихся за убежищем на границе США и Мексики. В марте более 200 венесуэльцев, обвиненных в участии в преступных группировках, были отправлены в Сальвадор, где они несколько месяцев содержались в тюрьме до возвращения в Венесуэлу по обмену заключенными.