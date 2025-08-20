США заключили сделки с Угандой и Гондурасом о приеме депортированных мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа активизировала международные усилия по депортации мигрантов, не являющихся гражданами стран их временного пребывания. Об этом пишет CBS News со ссылкой на внутренние правительственные документы.
Согласно документам, Уганда недавно согласилась принимать депортированных из США граждан других африканских стран при условии отсутствия судимостей. Точные квоты на прием мигрантов пока неизвестны. Гондурас также согласился принять мигрантов из других испаноязычных стран Латинской Америки, включая семьи с детьми. Первоначально планируется принять несколько сотен человек в течение двух лет, однако власти страны могут увеличить эту цифру.
Уточняется, что оба соглашения базируются на принципе «безопасной третьей страны», закрепленном в иммиграционном законодательстве США. Он позволяет перенаправлять лиц, ищущих убежища, в государства, способные справедливо рассмотреть их заявки.
CBS News также пишут, что США ведут переговоры с Эквадором, Испанией и рядом других государств.
Ранее в 2025 г. администрация Трампа добилась соглашений с Коста-Рикой и Панамой для приема сотен африканских и азиатских мигрантов, обратившихся за убежищем на границе США и Мексики. В марте более 200 венесуэльцев, обвиненных в участии в преступных группировках, были отправлены в Сальвадор, где они несколько месяцев содержались в тюрьме до возвращения в Венесуэлу по обмену заключенными.
Кроме того, администрация направляла иммигрантов, осужденных за насильственные преступления. Среди них граждане Кубы, Ямайки, Мексики, Лаоса, Мьянмы, Йемена и других стран. Гватемала, Косово и Руанда также согласились принимать депортированных граждан третьих стран.
На прошлой неделе госдепартамент сообщил о соглашении с Парагваем, предусматривающем предоставление убежища в рамках принципа «безопасной третьей страны». Мексика в соответствии с более ранним соглашением продолжает принимать обратно некоторых латиноамериканских мигрантов, незаконно пересекших южную границу США.
19 июля сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны.