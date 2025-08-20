Белоруссия и Иран договорились о заключении договора о партнерстве

Кроме того, президент Белорусии подчеркнул, что санкции Запада против Минска и Тегерана он считает «экономическим терроризмом». По его словам, Белоруссия и Иран разделяют общие ценности и стремятся к «построению многополярного мира». В нем страны сами могут строить свой путь развития.