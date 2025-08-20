Белоруссия и Иран договорились о заключении договора о партнерстве
Белоруссия и Иран договорились, что заключат в ближайшее время соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает «БелТА».
«Хорошим будет итогом этих сдвигов, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом, подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве», – сказал Лукашенко. Он отметил, что переговоры были содержательными.
Кроме того, президент Белорусии подчеркнул, что санкции Запада против Минска и Тегерана он считает «экономическим терроризмом». По его словам, Белоруссия и Иран разделяют общие ценности и стремятся к «построению многополярного мира». В нем страны сами могут строить свой путь развития.
Пезешкиан прибыл с визитом в Минск 19 июля. У трапа самолета президента Ирана встретили официальные лица республики. На красной дорожке также присутствовали девушки, одетые в национальные костюмы, они приветствовали Пезешкиана хлебом-солью. Встреча глав государств 20 августа прошла во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах.