Российские силы ПВО за сутки сбили 217 украинских беспилотников над регионами РФ

За ночь с 19 на 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника. Больше всего БПЛА – 14 – российские военные ликвидировали в Воронежской области. Восемь воздушных целей были поражены в Тамбовском регионе, семь – в Курском. Еще пять – в Ростовской области и по два – в Брянской, Орловской и Смоленской областях. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области.