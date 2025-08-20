Российские силы ПВО за сутки сбили 217 украинских беспилотников над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 217 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Также в северо-западной части Черного моря Черноморский флот уничтожил два малоразмерных быстроходных катера.
За ночь с 19 на 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника. Больше всего БПЛА – 14 – российские военные ликвидировали в Воронежской области. Восемь воздушных целей были поражены в Тамбовском регионе, семь – в Курском. Еще пять – в Ростовской области и по два – в Брянской, Орловской и Смоленской областях. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области.
Минобороны сообщало, что 20 августа Вооруженные силы России установили контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области, а также населенными пунктами Сухецкое и Панковка в Донецкой народной республике.