Дмитриев заявил о попытках европейских лидеров помешать мирным переговорам
Лидеры европейских стран всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению российско-американских отношений, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Дмитриева, они прикрываются словами о «недоверии» России.
По данным Politico, европейские лидеры не верят, что президент России Владимир Путин искренне хочет заключить мирное соглашение. В связи с этим они придерживаются стратегии, согласно которой будут «подшучивать над Дональдом Трампом и хвалить его до тех пор, пока он не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно быть жестче с Кремлем».
По мнению европейцев, этот подход – беспроигрышный. Как пишет Politico, основной план лидеров европейских стран в том, чтобы «разоблачить блеф» российского лидера и добиться ужесточения санкций.
20 августа Politico также писала, что Белый дом хочет провести вероятную трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Путина, Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила и не опровергла место проведения возможных предстоящих переговоров.