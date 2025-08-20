Politico: Белый дом хочет провести встречу трех президентов в Будапеште
Белый дом намерен провести вероятную трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
Отмечается, что секретная служба США готовится к саммиту в столице Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила и не опровергла место проведения возможных предстоящих переговоров.
По словам двух источников издания, изучаются несколько вариантов для проведения трехсторонней встречи и окончательное место может измениться. Однако Будапешт становится приоритетным выбором для Белого дома.
The Telegraph со ссылкой на источник пишет, что лидеры европейских стран, скорее всего, могут ввести антироссийские санкции, если Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским.
19 августа Левитт отметила, что президент России Владимир Путин пообещал провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время. По ее словам, подготовка к этой встрече уже ведется.