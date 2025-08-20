Telegraph: Европа грозит РФ санкциями за отказ от трехсторонней встречи
Лидеры европейских стран с большой долей вероятности могут ввести антироссийские санкции, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве США.
«Если Путин будет медлить, увиливать от ответа или откажется от переговоров, это станет еще одним поводом для введения санкций», – сказал собеседник издания.
The Washington Post писала, что перед переговорами в Белом доме 15 августа Зеленский призвал Трампа усилить санкции против РФ, если трехсторонняя встреча лидеров США, Украины и России не состоится.
Наряду с этим, до конца августа главы МИД стран Евросоюза (ЕС) рассмотрят на неформальной встрече в Брюсселе новый 19-й пакет антироссийских санкций, сообщала глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, ЕС продолжит преследовать военную экономику России.