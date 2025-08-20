Telegraph: Европа грозит РФ санкциями за отказ от трехсторонней встречи

Лидеры европейских стран с большой долей вероятности могут ввести антироссийские санкции, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве США.