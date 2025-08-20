Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин отметил социальные проблемы ЕАО на встрече с главой региона

Президент отметил рост ВВП и заострил внимание на нехватке врачей
Ведомости

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Главными темами стали социально-экономическое развитие региона, строительство и ремонт социальных объектов, поддержка участников спецоперации и кадровое обеспечение в медицине.

В начале встречи президент отметил положительную динамику в экономике области.

«Я посмотрел, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть выше, чем в среднем по стране: у нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%», – сказал он.

Костюк ответила, что в этом году даже небольшие промежуточные итоги тоже внушают оптимизм. По ее словам, регион подготовил предложения по развитию. Она подчеркнула, что несмотря на небольшую территорию, жители ЕАО должны иметь достойные условия жизни.

Особое внимание уделили образованию. Путин напомнил, что строительство и ремонт школ и детсадов остаются одной из важнейших проблем. Костюк заявила, что за последние пять лет в рамках нацпроектов в регионе не построили ни одной школы.

«Это, в моем понимании, вопиющая несправедливость. Сегодня мы это исправляем», – отметила она.

Еще одной темой стала нехватка медицинских кадров. По словам Костюк, в большинстве сел и поселков уже открыты фельдшерско-акушерские пункты, а недостающие два ФАП введут в строй до конца года.

«Медицина – вообще проблемная история для Еврейской автономной области», – признала она.

Также, по словам Костюк, есть кадровая проблема с врачами. Готовить таких специалистов нужно долго. Но работает медколледж, увеличено число земских врачей и фельдшеров. Глава региона пояснила, что также начали возвращаться ординаторы, прошедшие подготовку.

В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин провел череду кадровых перестановок среди глав регионов. Тогда покинули свои посты глава Коми Владимир Уйба и губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Временно исполняющей обязанности главы ЕАО стала Костюк. До этого она занималась вопросами взаимодействия с регионами в организации «Фонд защитников Отечества».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных