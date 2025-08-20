Путин отметил социальные проблемы ЕАО на встрече с главой региона

Путин отметил социальные проблемы ЕАО на встрече с главой регионаПрезидент отметил рост ВВП и заострил внимание на нехватке врачей
Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Главными темами стали социально-экономическое развитие региона, строительство и ремонт социальных объектов, поддержка участников спецоперации и кадровое обеспечение в медицине.
В начале встречи президент отметил положительную динамику в экономике области.
«Я посмотрел, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть выше, чем в среднем по стране: у нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%», – сказал он.
Костюк ответила, что в этом году даже небольшие промежуточные итоги тоже внушают оптимизм. По ее словам, регион подготовил предложения по развитию. Она подчеркнула, что несмотря на небольшую территорию, жители ЕАО должны иметь достойные условия жизни.
Особое внимание уделили образованию. Путин напомнил, что строительство и ремонт школ и детсадов остаются одной из важнейших проблем. Костюк заявила, что за последние пять лет в рамках нацпроектов в регионе не построили ни одной школы.
«Это, в моем понимании, вопиющая несправедливость. Сегодня мы это исправляем», – отметила она.
Еще одной темой стала нехватка медицинских кадров. По словам Костюк, в большинстве сел и поселков уже открыты фельдшерско-акушерские пункты, а недостающие два ФАП введут в строй до конца года.
«Медицина – вообще проблемная история для Еврейской автономной области», – признала она.
Также, по словам Костюк, есть кадровая проблема с врачами. Готовить таких специалистов нужно долго. Но работает медколледж, увеличено число земских врачей и фельдшеров. Глава региона пояснила, что также начали возвращаться ординаторы, прошедшие подготовку.
В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин провел череду кадровых перестановок среди глав регионов. Тогда покинули свои посты глава Коми Владимир Уйба и губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Временно исполняющей обязанности главы ЕАО стала Костюк. До этого она занималась вопросами взаимодействия с регионами в организации «Фонд защитников Отечества».