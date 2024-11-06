Владимир Путин назначил новых руководителей Коми и ЕАО

При этом в Коми в последние годы итоги выборов были иными. В 2021 г. по думскому по одномандатному округу № 18 (Сыктывкарский) победил кандидат от КПРФ Олег Михайлов с результатом 32,36%. Депутат седьмого созыва от «Единой России» Ольга Савастьянова финишировала второй (26,84%). При том что этот округ не был «договорным» и не предназначался для коммунистов. А на выборах президента России 2024 г. Республика Коми продемонстрировала самую низкую явку в 58,52% (в 2018 г. на выборы в регионе пришло 60,4% избирателей). В целом по стране в 2024 г. явка составила 77,44%.