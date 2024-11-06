Владимир Путин назначил новых руководителей Коми и ЕАО

Владимир Путин назначил новых руководителей Коми и ЕАОРуководить ими будут выходцы из регионов Ростислав Гольдштейн и Мария Костюк
Президент 5 ноября продолжил череду перестановок среди глав регионов. В отставку ушли глава Республики Коми Владимир Уйба и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Последний, правда, кресло губернатора сохранил, но переместился в другой субъект Федерации – на место Уйбы. Врио главы ЕАО, в свою очередь, была назначена Мария Костюк, которая в последнее время отвечала за работу с регионами в фонде «Защитники Отечества».
С врио вечером 5 ноября встретился Владимир Путин. Гольдштейна он поблагодарил за работу на Дальнем Востоке и предложил переехать на работу в родную для него республику. Гольдштейн перечислил отрасли, которые можно развивать в Коми, а также попросил проработать совместно с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным развитие северных городов в регионе.
На встрече с Костюк Путин отметил, что она совмещает должности в «Защитниках Отечества» и Высшей школе госуправления РАНХиГС. Президент поблагодарил ее за работу в фонде и воспитание сына (он погиб на фронте). В ЕАО Костюк ранее доросла до вице-губернатора, и теперь ей предложили вернуться в регион. «Я сделаю все возможное – и хочется добавить «невозможное», – чтобы оправдать ваше доверие и быть достойной памяти своего сына», – сказала она.
Сразу несколько близких к администрации президента источников «Ведомостей» называют назначение Гольдштейна главой Коми логичным, поскольку он считается своим для региона, у него нет внутренних противоречий с элитами республики и Уйбой. Врио родился на Сахалине, но политическую карьеру начал, переехав в Ухту. Занимался бизнесом, затем по два раза избирался депутатом госсовета Коми и Госдумы, в 2015 г. стал сенатором от исполнительной власти ЕАО, а в декабре 2019 г. – врио главы ЕАО.
О том, что Уйба уйдет в отставку, «Ведомости» сообщали 28 октября. Причиной отставки назывались межэлитные конфликты и противоречия с АП. Тогда же сообщалось, что в отставку может уйти и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Голубев подал в отставку 4 ноября. Врио главы региона был назначен гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. В отставку 4 ноября подал и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Его сменил участник программы «Время героев», экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы Евгений Первышов.
Уйба о своей отставке заявил в видеообращении, которое разместил в соцсетях. Он напомнил, что в апреле 2020 г. Путин доверил ему возглавить Коми, в сентябре того же года он избрался: «За прошедшее время я сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики». По его словам, за это время многое было сделано. Сейчас же президент предложил ему новую работу на федеральном уровне, сказал Уйба.
В нынешней серии отставок три замены можно назвать плановыми, поскольку у трех глав регионов заканчивался срок полномочий – у Уйбы, Гольдштейна и Голубева, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Осенняя ротация традиционна, когда нет оснований оставлять губернатора и есть консенсус по кандидатуре врио, чтобы дать время подготовиться к выборам и войти в курс дела», – говорит эксперт. По его мнению, замена губернатора в Коми был самой ожидаемой: «Пока остается коллизия по Брянской, Костромской областям и Краснодарскому краю – их глав тоже трудно назвать очевидными лидерами».
Назначение Гольдштейна Виноградов называет логичным, поскольку после разрушения управленческой системы в связи с уголовным делом экс-губернатора Вячеслава Гайзера в течение девяти лет было «ощущение тупика»: «Варягам Сергею Гапликову и Владимиру Уйбе не удалось залечить эту травму. Поэтому взяли выходца из региона – одновременно понятного федеральной власти и имеющего репутацию способного достигать результатов». Та же ЕАО оказалась одним из регионов, сумевшим стать бенефициаром от «разворота на Восток» – наладившим взаимодействие с Китаем, полагает Виноградов.
Гапликов и Уйба, руководившие Республикой Коми с 2015 по 2024 г., не смогли найти общий язык с местными элитами и жителями, считает и политолог Александр Кынев: «Небольшой список людей, которые бы знали регион, очень сильно поредел после уголовного дела Гайзера». На этот раз попытались найти того, кто был связан с Коми, добавляет эксперт: «Гольдштейн – один из немногих, кому в свое время удалось выбраться на федеральную политическую сцену из этой республики».
По словам Кынева, в ЕАО Гольдштейн вел себя «довольно жестко» и автономная область «стала показывать северокавказские результаты» на выборах. К примеру, на выборах президента России 17 марта Владимир Путин набрал в регионе 92,35% голосов (на выборах 2018 г. было 67,48%).
При этом в Коми в последние годы итоги выборов были иными. В 2021 г. по думскому по одномандатному округу № 18 (Сыктывкарский) победил кандидат от КПРФ Олег Михайлов с результатом 32,36%. Депутат седьмого созыва от «Единой России» Ольга Савастьянова финишировала второй (26,84%). При том что этот округ не был «договорным» и не предназначался для коммунистов. А на выборах президента России 2024 г. Республика Коми продемонстрировала самую низкую явку в 58,52% (в 2018 г. на выборы в регионе пришло 60,4% избирателей). В целом по стране в 2024 г. явка составила 77,44%.
Костюк же стала первой женщиной-губернатором, назначенной в России за долгое время. Последней женщиной губернатором была глава ХМАО Наталья Комарова. Она возглавляла ХМАО с 2010 г., весной 2024 г. ушла в отставку и сейчас работает сенатором.
После того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко, женщин-губернаторов в России не назначали. У Путина даже спрашивали, почему он не назначает женщину на такой пост. В июне этого года на встрече президента с выпускниками шестого потока «школы губернаторов» Путин говорил, что, «видимо, это и мое тоже упущение»: «Обязательно с коллегами поработаю на этот счет».
Костюк – одна из немногих руководителей регионов, кто имеет бэкграунд внутриполитического менеджера, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Она была учителем, работала в администрации Смидовичского района ЕАО, затем перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда тот был сенатором. С 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО. С 2021 г. была вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора ЕАО. Затем перешла в «Защитники Отечества», является замсекретаря отделения «Единой России» в ЕАО, руководителем программы «Время героев» и заместителем директора Высшей школы госуправления РАНХиГС.
«Если и назначают бывших вице-губернаторов, то в основном тех, кто занимался в широком смысле экономикой, – отметил Иванов. – А Костюк будет не только единственной женщиной на посту главы региона, но и одним из немногих бывших политадминистраторов». Виноградов полагает, что в случае назначения Костюк совпали три момента: присутствие в команде Гольдштейна, резонанс вокруг гибели сына и желание символически иметь губернатора-женщину.
«Костюк идеально подходит для ЕАО. Она родом из региона, знает всю специфику, как работает внутренняя политика, хозяйственная деятельность. Она не теоретически знает вызовы, которые стоят перед страной в последние годы, а работала в этих условиях», – говорит директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Костюк стояла у основания Комитета семей воинов Отечества, фонда «Защитники Отечества», напоминает эксперт.
Что касается назначения Гольдштейна главой Коми, то сейчас снова начался тренд на назначение губернаторами тех, кто имеет отношение к региону, считает Кислицына.