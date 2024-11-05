Кто такая Мария Костюк

Кто такая Мария КостюкОна назначена врио губернатора Еврейской автономной области
Мария Костюк родилась 2 марта 1977 г. в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). В 2000 г. окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «Филология» и «История», в 2013 г. – Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление».
После учебы в институте стала работать учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе в школе №3 поселка Смидович (ЕАО). В 2003 г. Костюк была назначена заведующей отделом по связям со СМИ и работе с общественными, политическими, религиозными организациями в администрации Смидовичского района.
В 2009 г. перешла на работу в мэрию Биробиджана, где стала заместителем главы по социальным вопросам, образованию и культуре. В 2017–2019 гг. работала помощником сенатора Ростислава Гольдштейна, после назначения последнего врио главы ЕАО – первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В апреле 2021 г. стала заместителем председателя правительства ЕАО. В августе 2022 г. 26-летний сын, участвовавший в спецоперации, погиб в ходе боевых действий в ДНР. Ему было присвоено звание Героя России посмертно.
6 июня 2023 г. возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. С 2024 г. занимает пост заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии, является руководителем президентской программы «Время героев». Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента 2024 г. Член «Единой России».