Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кто такая Мария Костюк

Она назначена врио губернатора Еврейской автономной области
Александр Тихонов
ТАСС

Мария Костюк родилась 2 марта 1977 г. в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). В 2000 г. окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «Филология» и «История», в 2013 г. – Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление».

После учебы в институте стала работать учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе в школе №3 поселка Смидович (ЕАО). В 2003 г. Костюк была назначена заведующей отделом по связям со СМИ и работе с общественными, политическими, религиозными организациями в администрации Смидовичского района.

В 2009 г. перешла на работу в мэрию Биробиджана, где стала заместителем главы по социальным вопросам, образованию и культуре. В 2017–2019 гг. работала помощником сенатора Ростислава Гольдштейна, после назначения последнего врио главы ЕАО – первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В апреле 2021 г. стала заместителем председателя правительства ЕАО. В августе 2022 г. 26-летний сын, участвовавший в спецоперации, погиб в ходе боевых действий в ДНР. Ему было присвоено звание Героя России посмертно.

6 июня 2023 г. возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. С 2024 г. занимает пост заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии, является руководителем президентской программы «Время героев». Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента 2024 г. Член «Единой России».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных