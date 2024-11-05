Кто такая Мария Костюк

В 2009 г. перешла на работу в мэрию Биробиджана, где стала заместителем главы по социальным вопросам, образованию и культуре. В 2017–2019 гг. работала помощником сенатора Ростислава Гольдштейна, после назначения последнего врио главы ЕАО – первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В апреле 2021 г. стала заместителем председателя правительства ЕАО. В августе 2022 г. 26-летний сын, участвовавший в спецоперации, погиб в ходе боевых действий в ДНР. Ему было присвоено звание Героя России посмертно.