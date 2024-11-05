Кто такой Ростислав Гольдштейн

Кто такой Ростислав ГольдштейнГубернатор Еврейской автономной области возглавит Коми
Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 г. в поселке Селижарово Калининской области (сейчас – Тверская). В 1995 г. окончил филиал Московской академии экономики и права в Рязани (специальность – «административно-хозяйственное право и экономика»), в 2007 г. – Университет Российской академии образования («коммерция»), в 2009 г. – Северо-западную академию государственной службы («менеджер»). Участник третьего потока программы развития кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления.
В 1986-1989 гг. работал электрослесарем Сахалинской ГРЭС с перерывом на службу в армии. Был монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж», а в 1990 г. переехал в республику Коми. Там Гольдштейн устроился в строительный кооператив «Содружество», затем с 1990 г. по 1992 г. работал водителем сперва в АО «Северпрогресс», затем – в совместном советско-американском предприятии «АмКоми» в Ухте.
С 1992 г. по 2004 г. Гольдштейн работал в коммерческих структурах и занимался бизнесом в Ухте. Возглавлял ТОО «Нета», был коммерческим агентом, генеральным директором ТОО «Кимп», индивидуальным предпринимателем. Руководил Ухтинской общественной организацией «Любимый город».
В 2003-2007 гг. был депутатом Госсовета Коми, где возглавлял комитет по социальной политике, занимал пост заместителя председателя регионального парламента.
В 2007 г. Гольдштейн избрался в Госдуму. Работал заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015–2019 гг. представлял Еврейскую автономную область (ЕАО) в Совете Федерации.
12 декабря 2019 г. указом президента был назначен врио губернатора ЕАО. В марте 2020 г. возглавил реготделение «Единой России» в ЕАО. 13 сентября 2020 г. победил на выборах губернатора с результатом 82,5% (баллотировался от ЕР) при явке 73,02%.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Единственный не попавший под санкции США российский губернатор. В 2023 г. Гольдштейн обещал подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), т.к. испытывает «моральные страдания» из-за отсутствия ограничений.