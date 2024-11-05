Кто такой Ростислав Гольдштейн

В 1986-1989 гг. работал электрослесарем Сахалинской ГРЭС с перерывом на службу в армии. Был монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж», а в 1990 г. переехал в республику Коми. Там Гольдштейн устроился в строительный кооператив «Содружество», затем с 1990 г. по 1992 г. работал водителем сперва в АО «Северпрогресс», затем – в совместном советско-американском предприятии «АмКоми» в Ухте.