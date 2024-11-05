Кто такой Владимир Уйба

После выпуска из мединститута Уйба в течение двух лет работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения №3 городской больницы №20 в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). В 1984-1989 гг. был главным врачом профилактория Белоярской АЭС в поселке Заречный Свердловской области. В 1989 г. на открытом конкурсе избран трудовым коллективом начальником медико-санитарной части №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, где занимал эту должность на протяжении 10 лет. После того, как в 1999 г. ведомство было преобразовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России (ФУ «Медбиоэкстрем»), был назначен на должность заместителя руководителя Управления.