Кто такой Владимир Уйба

Кто такой Владимир УйбаГлава Коми объявил об отставке
Владимир Уйба родился 4 октября 1958 г. в Омске в семье инженеров. Изначально носил имя Валентин, но в период 2011–2012 гг. сменил его на Владимир. В переводе с эстонского «Уйбо» означает «слияние двух рек». Однако из-за ошибки в паспортном столе в конце фамилии вместо буквы «о» появилась «а».
В 1982 г. окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог» (сейчас – Уральский государственный медицинский университет), в 2000 г. – Академию народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по курсу «Экономика и управление на предприятии». В том же году защитил диссертацию на тему: «Управление качеством медицинской помощи в сети лечебно-профилактических учреждений специализированного государственного здравоохранения» в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Имеет степень доктора медицинских наук. Является профессором, автором монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, которые способствуют дальнейшему развитию системы здравоохранения.
После выпуска из мединститута Уйба в течение двух лет работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения №3 городской больницы №20 в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). В 1984-1989 гг. был главным врачом профилактория Белоярской АЭС в поселке Заречный Свердловской области. В 1989 г. на открытом конкурсе избран трудовым коллективом начальником медико-санитарной части №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, где занимал эту должность на протяжении 10 лет. После того, как в 1999 г. ведомство было преобразовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России (ФУ «Медбиоэкстрем»), был назначен на должность заместителя руководителя Управления.
В 2002-2003 гг. был генеральным директором ООО «ВИРУ» в Заречном Свердловской области.
В июне 2003 г. Уйба вернулся в ФУ «Медбиоэкстрем» на прежнюю должность, а уже в декабре того же года возглавил ведомство. В ноябре 2004 г. управление было преобразовано в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Под его руководством ведомство значительно расширилось, объединив более 300 научных и лечебных учреждений. Особое внимание было уделено медицине катастроф.
Уйба руководил ФМБА до января 2020 г., после чего занял пост заместителя министра здравоохранения России.
2 апреля 2020 г. президент Владимир Путин назначил Уйбу врио главы республики Коми. 13 сентября 2020 г. он одержал победу на выборах главы региона (баллотировался как самовыдвиженец) с результатом 73,18%.
На выборах в Госдуму в 2021 г. Уйба возглавил региональный партийный список кандидатов от «Единой России». В январе 2022 г. избран секретарем реготделения ЕР.
Действительный государственный советник РФ I класса. Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, врач высшей квалификационной категории.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, Дружбы Республики Южная Осетия (2012 г.), медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2017 г.), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1995 г.).