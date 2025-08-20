Папа римский объявил 22 августа днем молитв за завершение конфликтов
«Поскольку наша Земля продолжает страдать, <...> я призываю всех верующих провести день 22 августа в посте и молитве», – сказал священнослужитель.
Папа римский отметил, что верующие могли бы молиться о том, чтобы восторжествовали мир и справедливость, а люди перестали страдать.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини по итогам переговоров США и РФ в Анкоридже на Аляске 15 августа напомнил о словах папы римского. Тот отмечал, что дипломатия снова должна «заговорить вместо оружия» и стать инструментом, которому никто не будет препятствовать.