Путину и Трампу направят декларацию в защиту 368 политзаключенных на Украине

Ведомости

Международный «Клуб народного единства» принял декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине. Организация намерена направить ее президентам РФ И США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

Список обнародовал «Клуб народного единства» на площадке агентства. В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства и 15 журналистов.

Согласно тексту декларации, всего около 7000 человек на Украине лишены свободы по политическим мотивам. По данным ТАСС, эти списки засекречены Службой безопасности Украины (СБУ).

Прилепин сообщил о 13 000 политзаключенных и гражданских пленных на Украине

Общество

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала ТАСС, что значительную часть таких заключенных составляют женщины. По его словам, они были организаторами или участвовали в референдумах в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, заключенные являются работниками муниципальных служб, сельсоветов и др.

По данным агентства, организация уже направила декларацию патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, папе римскому Льву XIV, а также генеральным секретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Феридуному Синирлиоглу. Кроме того, документ также направили спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, помощнику президента Владимиру Мединскому, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и послу по особым поручениям МИД Родиону Мирошнику.

Подписание декларации с требованием освободить лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины, состоялось 20 августа на площадке ТАСС в ходе итоговой сессии форума «Битва за правду».

