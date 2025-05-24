Прилепин сообщил о 13 000 политзаключенных и гражданских пленных на Украине

Решение об обмене пленными было принято в ходе первых с 2022 г. прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». Позднее в Кремле сообщили, что Россия получила от Украины встречный список.