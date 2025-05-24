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Прилепин сообщил о 13 000 политзаключенных и гражданских пленных на Украине

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В заключении на Украине остаются около 13 000 политзаключенных и гражданских пленных, сообщил ТАСС политический деятель и писатель Захар Прилепин.

23 мая Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен в рамках «1000 на 1000» планируется продолжить в ближайшие дни.

«Жуткие цифры: еще порядка 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении [на Украине]», – сказал Прилепин.

По его данным, на Украине за пророссийскую позицию и содействие ВС РФ было возбуждено около 180 000 уголовных дел.

Решение об обмене пленными было принято в ходе первых с 2022 г. прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». Позднее в Кремле сообщили, что Россия получила от Украины встречный список.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта по завершении обмена пленными. В ООН выразили надежду, что обмен продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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