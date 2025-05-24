Прилепин сообщил о 13 000 политзаключенных и гражданских пленных на Украине
В заключении на Украине остаются около 13 000 политзаключенных и гражданских пленных, сообщил ТАСС политический деятель и писатель Захар Прилепин.
23 мая Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен в рамках «1000 на 1000» планируется продолжить в ближайшие дни.
«Жуткие цифры: еще порядка 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении [на Украине]», – сказал Прилепин.
По его данным, на Украине за пророссийскую позицию и содействие ВС РФ было возбуждено около 180 000 уголовных дел.
Решение об обмене пленными было принято в ходе первых с 2022 г. прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». Позднее в Кремле сообщили, что Россия получила от Украины встречный список.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта по завершении обмена пленными. В ООН выразили надежду, что обмен продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации конфликта.