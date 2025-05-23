В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной

23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву были переданы 270 пленных и 120 гражданских. Планируется, что масштабный обмен продолжится в ближайшие дни. Решение о его проведении было принято во время прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли 16 мая в Стамбуле.