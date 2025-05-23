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В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной

Ведомости

ООН приветствует обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак.

Он выразил надежду, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации российско-украинского конфликта.

23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву были переданы 270 пленных и 120 гражданских. Планируется, что масштабный обмен продолжится в ближайшие дни. Решение о его проведении было принято во время прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли 16 мая в Стамбуле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия активно работает над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. Москва будет готова передать Киеву проект документа по завершении обмена пленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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