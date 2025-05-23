В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной
ООН приветствует обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак.
Он выразил надежду, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации российско-украинского конфликта.
23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву были переданы 270 пленных и 120 гражданских. Планируется, что масштабный обмен продолжится в ближайшие дни. Решение о его проведении было принято во время прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли 16 мая в Стамбуле.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия активно работает над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. Москва будет готова передать Киеву проект документа по завершении обмена пленными.