Минобороны РФ планирует продолжить обмен пленными с Украиной в ближайшие дни
Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной планируется продолжить в ближайшие дни. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, обмен был инициирован с российской стороны. 23 мая в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских.
Ранее 23 мая о крупном обмене военнопленными между Москвой и Киевом сообщал президент США Дональд Трамп. Российская и украинская делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ходе прямых переговоров в Турции 16 мая. Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 мая объявил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену.
22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия получила от Украины встречный список по обмену пленными.