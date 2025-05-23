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Минобороны РФ планирует продолжить обмен пленными с Украиной в ближайшие дни

Ведомости

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной планируется продолжить в ближайшие дни. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, обмен был инициирован с российской стороны. 23 мая в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских.

Ранее 23 мая о крупном обмене военнопленными между Москвой и Киевом сообщал президент США Дональд Трамп. Российская и украинская делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ходе прямых переговоров в Турции 16 мая. Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 мая объявил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия получила от Украины встречный список по обмену пленными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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