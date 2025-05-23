Минобороны РФ планирует продолжить обмен пленными с Украиной в ближайшие дни

По данным оборонного ведомства, обмен был инициирован с российской стороны. 23 мая в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских.