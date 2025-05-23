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Трамп заявил о крупном обмене пленными между Россией и Украиной

Речь может идти об обмене в формате «1000 на 1000»
Ведомости

Россия и Украина провели крупным обмен военнопленными. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Только что между Россией и Украиной был завершен крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами», – написал он в Truth Social.

Он задался вопросом, приведет ли это к «чему-то масштабному». Российская и украинская стороны пока не объявляли о проведенном обмене.

Речь может идти об обмене по формуле «1000 на 1000», о котором договорились делегации РФ и Украины по итогам встречи в Стамбуле 16 мая. 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список по обмену пленными.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 мая заявил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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