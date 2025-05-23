Трамп заявил о крупном обмене пленными между Россией и Украиной

Трамп заявил о крупном обмене пленными между Россией и УкраинойРечь может идти об обмене в формате «1000 на 1000»
Россия и Украина провели крупным обмен военнопленными. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.
«Только что между Россией и Украиной был завершен крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами», – написал он в Truth Social.
Он задался вопросом, приведет ли это к «чему-то масштабному». Российская и украинская стороны пока не объявляли о проведенном обмене.
Речь может идти об обмене по формуле «1000 на 1000», о котором договорились делегации РФ и Украины по итогам встречи в Стамбуле 16 мая. 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список по обмену пленными.
Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 мая заявил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».