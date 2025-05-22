Россия заинтересована в скорейшем обмене пленными по формуле «1000 на 1000»

В Минобороны 6 мая сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Вернуть российских бойцов из плена помогло посредничество Объединенных Арабских Эмиратов. До этого обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда использовалась формула «246 на 246». Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненный военнопленный в обмен на 15 раненных российских военных.