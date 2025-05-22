Россия заинтересована в скорейшем обмене пленными по формуле «1000 на 1000»Представитель Кремля назвал процесс трудоемким
Работа над предстоящим обменом пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» достаточно трудоемкая. Речь о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
При этом работа продолжается «достаточно оперативно», отметил представитель Кремля.
«Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном быстром режиме», – подчеркнул он.
19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о согласовании пошагового плана реализации российско-украинского соглашения по обмену. По его словам, Киев учел безопасность, а также гуманитарные и логистические аспекты. Умеров назвал обмен важным, отметив, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».
В Минобороны 6 мая сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Вернуть российских бойцов из плена помогло посредничество Объединенных Арабских Эмиратов. До этого обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда использовалась формула «246 на 246». Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненный военнопленный в обмен на 15 раненных российских военных.