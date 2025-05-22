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Россия заинтересована в скорейшем обмене пленными по формуле «1000 на 1000»

Представитель Кремля назвал процесс трудоемким
Инна Шульгина
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Работа над предстоящим обменом пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» достаточно трудоемкая. Речь о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

При этом работа продолжается «достаточно оперативно», отметил представитель Кремля.

«Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном быстром режиме», – подчеркнул он.

16 мая в турецком Стамбуле делегации России и Украины провели первые с 2022 г. прямые переговоры. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что обмен должен состояться уже в ближайшие дни.

19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о согласовании пошагового плана реализации российско-украинского соглашения по обмену. По его словам, Киев учел безопасность, а также гуманитарные и логистические аспекты. Умеров назвал обмен важным, отметив, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».

В Минобороны 6 мая сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Вернуть российских бойцов из плена помогло посредничество Объединенных Арабских Эмиратов. До этого обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда использовалась формула «246 на 246». Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненный военнопленный в обмен на 15 раненных российских военных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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