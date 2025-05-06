Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

В последний раз обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда России были возвращены 246 военнослужащих, Украине переданы 246 солдат. Кроме того в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных.