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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

Ведомости

Россия и Украина провели обмен военнопленными. В Россию возвращены 205 военных, Украине переданы 205 человек, сообщило Минобороны РФ.

Все российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России» – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметило Минобороны, вернуть российских военнослужащих из плена помогло посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.

В последний раз обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда России были возвращены 246 военнослужащих, Украине переданы 246 солдат. Кроме того в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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