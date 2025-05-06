Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»
Россия и Украина провели обмен военнопленными. В Россию возвращены 205 военных, Украине переданы 205 человек, сообщило Минобороны РФ.
Все российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России» – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как отметило Минобороны, вернуть российских военнослужащих из плена помогло посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.
В последний раз обмен проводился 19 апреля – в день пасхального перемирия. Тогда России были возвращены 246 военнослужащих, Украине переданы 246 солдат. Кроме того в качестве «жеста доброй воли» Украине был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных.