Россия и Украина провели обмен по формуле «246 на 246»

Ведомство добавило, что в качестве «жеста доброй воли» был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных. Сейчас военные Вооруженных сил (ВС) РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).