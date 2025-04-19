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/ Политика

Россия и Украина провели обмен по формуле «246 на 246»

В РФ также вернулись 15 раненых российских военных
Ведомости

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными – России возвращены 246 военнослужащих, Украине переданы 246 украинских солдат. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

«19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что в качестве «жеста доброй воли» был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных. Сейчас военные Вооруженных сил (ВС) РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Обмен состоялся в день объявления Москвой пасхального перемирия. Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ исходит из того, что украинская сторона «последует нашему примеру».

Последний крупный обмен России и Украины прошел 19 марта. Тогда в Россию вернулись 175 военнослужащих ВС РФ, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины. О предстоящем обмене говорил президент РФ Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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