Россия и Украина провели обмен по формуле «246 на 246»В РФ также вернулись 15 раненых российских военных
Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными – России возвращены 246 военнослужащих, Украине переданы 246 украинских солдат. Это следует из сообщения Минобороны РФ.
«19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в качестве «жеста доброй воли» был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных. Сейчас военные Вооруженных сил (ВС) РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Обмен состоялся в день объявления Москвой пасхального перемирия. Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ исходит из того, что украинская сторона «последует нашему примеру».
Последний крупный обмен России и Украины прошел 19 марта. Тогда в Россию вернулись 175 военнослужащих ВС РФ, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины. О предстоящем обмене говорил президент РФ Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.