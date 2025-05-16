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РФ и Украина договорились в Стамбуле представить видение прекращения огня

Ведомости

Россия и Украина договорились представить свои предложения по прекращению огня, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

«Каждая сторона пропишет это в деталях», – пояснил помощник президента.

По его словам, после этого диалог между сторонами будет продолжен.

Первый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной завершился менее чем через два часа. Встреча проходила в Стамбуле.

Мединский рассказал, что украинская сторона запросила организацию прямых переговоров между лидерами государств – президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Российские переговорщики приняли этот запрос к сведению, однако пока никаких конкретных договоренностей по этому вопросу нет.

Кроме того, стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». По словам Мединского, этот обмен должен состояться уже в ближайшие дни.

Глава российской делегации подчеркнул, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать переговорный процесс.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также прокомментировал итоги встречи. В социальной сети X он сообщил, что РФ и Украина смогли достичь соглашения о проведении новой встречи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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