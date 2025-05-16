РФ и Украина договорились в Стамбуле представить видение прекращения огня

Мединский рассказал, что украинская сторона запросила организацию прямых переговоров между лидерами государств – президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Российские переговорщики приняли этот запрос к сведению, однако пока никаких конкретных договоренностей по этому вопросу нет.