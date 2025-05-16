РФ и Украина договорились в Стамбуле представить видение прекращения огня
Россия и Украина договорились представить свои предложения по прекращению огня, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
«Каждая сторона пропишет это в деталях», – пояснил помощник президента.
По его словам, после этого диалог между сторонами будет продолжен.
Первый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной завершился менее чем через два часа. Встреча проходила в Стамбуле.
Мединский рассказал, что украинская сторона запросила организацию прямых переговоров между лидерами государств – президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Российские переговорщики приняли этот запрос к сведению, однако пока никаких конкретных договоренностей по этому вопросу нет.
Кроме того, стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». По словам Мединского, этот обмен должен состояться уже в ближайшие дни.
Глава российской делегации подчеркнул, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать переговорный процесс.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также прокомментировал итоги встречи. В социальной сети X он сообщил, что РФ и Украина смогли достичь соглашения о проведении новой встречи.